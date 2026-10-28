UEFA Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan" ikinci oyunda "Buba Mara" ilə qarşılaşacaq
- 28 oktyabr, 2026
- 09:24
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"Araz-Naxçıvan" futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində bu gün ikinci matçını keçirəcək.
"Report"un məlumatına görə, Naxçıvan təmsilçisi Bosniya və Herseqovinanın "Buba Mara" komandası ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Polşanın Qlivise şəhərindəki "Prezero Arena"da, saat 17:30-da start götürəcək.
Görüşü İqor Yaçevic (Latvia), Viktor Çaix (Fransa) və Daniele Dadamodan (San Marino) ibarət hakimlər briqadası idarə edəcək. Matçın "timekeeper"i Dominik Lorke (Polşa), hakim-inspektoru Sven Eyxler (Almaniya), UEFA nümayəndəsi isə Marina Kirilyuk (Ukrayna) olacaq.
Qeyd edək ki, "Araz-Naxçıvan" yer aldığı V qrupda keçirdiyi ilk matçda Macarıstan təmsilçisi "Uypeşt"i 5:4 hesabı ilə məğlub edib. Komanda qrupdakı son matçını oktyabrın 30-da Polşa təmsilçisi "Piast"a qarşı keçirəcək.