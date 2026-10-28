"LANDAU Lions" FIBA Avropa Kubokunda bu gün Türkiyə klubu ilə üz-üzə gələcək
Komanda
- 28 oktyabr, 2026
- 09:32
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Azərbaycanın "LANDAU Lions" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunda bu gün Türkiyənin "Denizli Basket" kollektivi ilə üz-üzə gələcək.
"Report"un məlumatına görə, G qrupunun IV turunun oyunu Bakı İdman Sarayında keçiriləcək.
Qarşılaşma saat 20:30-da start götürəcək.
Xatırladaq ki, "LANDAU Lions" əvvəlki üç görüşün hamısında məğlub olub. Erhan Tokerin baş məşqçisi olduğu komanda Danimarkanın "Bakken Birs" (88:91), İsveçrənin "Lions de Geneve" (83:105), Slovakiyanın "Prievidza" klubuna (84:108) uduzub.
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