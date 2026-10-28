İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    "LANDAU Lions" FIBA Avropa Kubokunda bu gün Türkiyə klubu ilə üz-üzə gələcək

    Komanda
    • 28 oktyabr, 2026
    • 09:32
    LANDAU Lions FIBA Avropa Kubokunda bu gün Türkiyə klubu ilə üz-üzə gələcək

    Azərbaycanın "LANDAU Lions" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunda bu gün Türkiyənin "Denizli Basket" kollektivi ilə üz-üzə gələcək.

    "Report"un məlumatına görə, G qrupunun IV turunun oyunu Bakı İdman Sarayında keçiriləcək.

    Qarşılaşma saat 20:30-da start götürəcək.

    Xatırladaq ki, "LANDAU Lions" əvvəlki üç görüşün hamısında məğlub olub. Erhan Tokerin baş məşqçisi olduğu komanda Danimarkanın "Bakken Birs" (88:91), İsveçrənin "Lions de Geneve" (83:105), Slovakiyanın "Prievidza" klubuna (84:108) uduzub.

    Landau Lions BK FIBA Avropa Kuboku
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    09:54
    AMFA: AMB BOKT-ların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı işlər görür
    Maliyyə
    09:51
    Azərbaycanda mikromaliyyə sektoru 5 əsas istiqamətdə inkişaf etdiriləcək
    Maliyyə
    09:39
    "Qarabağ"ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında "Dinamo" ilə qarşılaşacaq
    Futbol
    09:32
    "LANDAU Lions" FIBA Avropa Kubokunda bu gün Türkiyə klubu ilə üz-üzə gələcək
    Komanda
    09:24
    Azərbaycan neftinin qiyməti 122 dollara düşüb
    Energetika
    09:24
    UEFA Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan" ikinci oyunda "Buba Mara" ilə qarşılaşacaq
    Futbol
    09:14
    "Neftçi" FIBA Avropa Kubokunun müntəzəm mövsümündə dördüncü oyununa çıxacaq
    Komanda
    09:08
    Azərbaycan Kuboku: Bu gün II təsnifat mərhələsinin daha 5 oyunu keçiriləcək
    Futbol
    09:07
    Donald Tramp Putin və Zelenski ilə görüş planlarını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti