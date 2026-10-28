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    Azərbaycan Kuboku: Bu gün II təsnifat mərhələsinin daha 5 oyunu keçiriləcək

    Futbol
    • 28 oktyabr, 2026
    • 09:08
    Azərbaycan Kuboku: Bu gün II təsnifat mərhələsinin daha 5 oyunu keçiriləcək

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda II təsnifat mərhələsinin digər matçları bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ikinci oyun günündə daha beş qarşılaşma baş tutacaq.

    Premyer Liqa təmsilçilərindən "İmişli" "Qaradağ Lökbatan"la, "Şamaxı" "Hypers"lə, "Şəfa" "Ağstafa Gəncləri" ilə, "Kəpəz" "Baku Sportinq"lə üz-üzə gələcək.

    Bundan əlavə, I Liqa klublarından MOİK və "Şahdağ Qusar" da münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

    Azərbaycan Kuboku

    II təsnifat mərhələsi

    28 oktyabr

    14:00. "İmişli" – "Qaradağ Lökbatan"

    Hakimlər: Namiq Bəkirov, Qəzənfər Məmmədov, Rəşad Quliyev, Elçin Abdullayev.

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov.

    AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov.

    Yevlax şəhər stadionu

    14:00. MOİK – "Şahdağ Qusar"

    Hakimlər: Murad Səlimov, Anar Bədəlov, Zakir Şükürzadə, Pərviz İbrahimov.

    Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.

    AFFA nümayəndəsi: Mahal Məmmədov.

    Binə qəsəbə stadionu

    14:00. "Hypers""Şamaxı"

    Hakimlər: Şamil İmanzadə, Elman Kərimov, Əkbər Əliyev, Nahid Xasıyev.

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

    AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov.

    Şamaxı şəhər stadionu

    16:00. "Şəfa""Ağstafa Gəncləri"

    Hakimlər: Sənan Bayramzadə, Elmin Süleymanov, Sevda Nuriyeva, Alik Yunusov.

    Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.

    AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov.

    "SOCAR Polymer Arena"

    19:00. "Kəpəz""Baku Sportinq"

    Hakimlər: Ruslan Quliyev, Səbuhi Əmrahov, Səbuhi Soltanov, Rasim Musayev.

    Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Namiq Əliyev.

    Gəncə şəhər stadionu

    Xatırladaq ki, II təsnifat mərhələsinə oktyabrın 29-da yekun vurulacaq. Ötən gün "Araz-Naxçıvan" "Şimal"ı (6:0), "Marafon" "Zaqatala"nı (1:0), "Sumqayıt" "Kür-Araz"ı (11:0), "Qəbələ" "Mingəçevir"i (3:0), "Zirə" "Səbail"i (2:2, p. - 3:2) məğlub edib.

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