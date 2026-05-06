İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Vens: ABŞ-də 186 min ölü insan ərzaq yardımı alır

    Digər ölkələr
    • 06 may, 2026
    • 06:37
    Vens: ABŞ-də 186 min ölü insan ərzaq yardımı alır

    ABŞ-də ərzaq yardımı alanlar arasında 186 min ölü insan var.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens bu barədə Ayova ştatının De-Moyne şəhərində çıxışında bildirib.

    "186 000 ölmüş insan SNAP müavinətləri alır, 186 000 ölü amerikalı isə ərzaq talonu alır", - o deyib.

    Vens həmçinin onun açıqlamasına medianın mümkün reaksiyasına istehzalı şəkildə münasibət bildirib.

    "Hesab edirəm, ölmüş insanlara görə ərzaq talonlarını ləğv etməliyik və mən buna görə günahkaram", - vitse-prezident zarafat edib.

    Bundan əlavə, o, bəzi SNAP alanlar arasında "Lamborghini" avtomobillərinin sahiblərinin də olduğunu iddia edib.

    "Güman edirəm, Amerika əhalisinin 95 %-i razılaşar ki, əgər "Lamborghini" almaq üçün kifayət qədər varlısınızsa, Amerika vətəndaşlarından SNAP müavinətləri almayacaqsınız", - Vens əlavə edib.

    Ərzaq yardımı Cey Di Vens ABŞ
    Вэнс заявил, что продовольственные пособия в США получают 186 тыс. умерших

    Son xəbərlər

    08:39

    Kubanın XİN rəhbəri ABŞ-ni neft təchizatçılarına təzyiq göstərməkdə təqsirləndirib

    Digər ölkələr
    08:21
    Foto

    Bakıda 14 istiqamətdə tıxac müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    08:16

    "Politico": Fransada Mulenin Mərkəzi Bankın sədri təyinatı tənqid olunur

    Digər ölkələr
    07:55
    Foto

    Tramp ICE İmmiqrasiya Mühafizəsinin adının NICE olmasını təklif edib

    Digər ölkələr
    07:33

    ABŞ hərbçiləri yenidən Panamada cəngəllik təliminə başlayıblar

    Digər ölkələr
    07:02

    Bu gündən uşaqların I sinfə qəbulu başlayır

    Elm və təhsil
    06:37

    Vens: ABŞ-də 186 min ölü insan ərzaq yardımı alır

    Digər ölkələr
    06:19

    Vuçiç: Məmurlardan şikayətlər almaq üçün portal yaradacağam

    Digər ölkələr
    05:59

    ABŞ narkotik qaçaqmalçılığı ilə əlaqəli gəmiyə zərbə endirib, ölənlər var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti