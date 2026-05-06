Tramp İran rəhbərliyi ilə razılaşmaya hazırdır
- 06 may, 2026
- 21:22
Ağ Ev rəhbəri Donald Tramp İranın yeni rəhbərliyinin Vaşinqtonla razılığa gəlmək istədiyini bildirib. Lakin o, tərəflərin ABŞ üçün məqbul bir razılığa gələ biləcəyinə əmin deyil.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Tramp Ağ Evdə keçirilən tədbirdə bildirib.
"Biz həqiqətən razılaşmaq istəyən insanlarla işləyirik və onların bizi qane edən bir razılaşma əldə edib-etmədiklərini görəcəyik. Görək razılaşacaqlarmı, yoxsa yox. Əgər alınmasa, tezliklə razılaşacaqlar", - deyə o bildirib.
