İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    İordaniya Bakı Bəyannaməsi üzrə konsensusu dəstəkləyir

    Digər ölkələr
    • 15 oktyabr, 2026
    • 15:54
    İordaniya Bakı Bəyannaməsi üzrə konsensusu dəstəkləyir

    Fars körfəzi ilə Aralıq dənizi arasında əlaqələndirici halqa olan İordaniya Bakının tərəfdaşıdır, bunu da bu il imzalanmış viza rejiminin ləğvi və enerji sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişlər təsdiqləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İordaniyanın Azərbaycandakı səfiri Omər Əl-Nahar Bakıda keçirilən Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) VII Zirvə Görüşündə deyib.

    "Fars körfəzi ilə Aralıq dənizi arasında əlaqələndirici halqa olan İordaniya Bakının tərəfdaşıdır, bunu bu il imzalanan viza rejiminin ləğvi və enerji sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişlər təsdiqləyir. Ümid edirik ki, Amman və Bakı arasında müntəzəm aviareyslər də tezliklə bu tərəfdaşlığı təsdiq edəcək", - diplomat qeyd edib.

    Səfir AQEM-ə sədrlik etdiyinə görə Azərbaycana təşəkkür edib və İordaniyanın Bakı Bəyannaməsi, eləcə də əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikasına dair bəyanat üzrə konsensusu dəstəklədiyini vurğulayıb.

    Omar Əl-Naharın sözlərinə görə, təşkilat yarandığı gündən ardıcıl addımlar vasitəsilə etimadın möhkəmləndirilməsi prinsipinə əsaslanıb. Bununla əlaqədar o, builki sammitdə qarşılıqlı əlaqəliliyə xüsusi diqqət yetirilməsini alqışlayıb və İordaniyanın 2008-ci ildə AQEM-ə qoşulduğunu xatırladıb.

    İlham Əliyev Fars körfəzi Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) İordaniya
    Иордания поддерживает консенсус по Бакинской декларации СВМДА
    Jordan supports consensus on Baku Declaration at CICA Summit
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    44 - Tezliklə

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