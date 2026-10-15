Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Иордания поддерживает консенсус по Бакинской декларации СВМДА

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 15:48
    Иордания поддерживает консенсус по Бакинской декларации СВМДА

    Иордания поддерживает консенсус по Бакинской декларации и заявлению по охране труда и технике безопасности.

    Как передает Report, об этом заявил посол Иордании в Азербайджане Омар Аль-Нахар на 7-ом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    "Иордания, являющаяся связующим звеном между Персидским заливом и Средиземным морем, - естественный партнер Баку, что подтверждается соглашениями об отмене виз и сотрудничестве в энергетической сфере, заключенными в этом году. Мы надеемся, что регулярные авиарейсы между Амманом и Баку вскоре также подтвердят это партнерство", - отметил дипломат.

    Посол поблагодарил Азербайджан за председательство в СВМДА, подчеркнув, что Иордания поддерживает консенсус по Бакинской декларации и заявлению по охране труда и технике безопасности.

    По словам Омара Аль-Нахара, организация изначально была основана на принципе укрепления доверия посредством последовательных шагов. В этой связи он приветствовал акцент нынешнего саммита на взаимосвязанности и напомнил, что Иордания присоединилась к СВМДА в 2008 году.

    Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Омар Аль-Нахар Иордания
    İordaniya Bakı Bəyannaməsi üzrə konsensusu dəstəkləyir
    Jordan supports consensus on Baku Declaration at CICA Summit
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