Иордания поддерживает консенсус по Бакинской декларации СВМДА

Иордания поддерживает консенсус по Бакинской декларации и заявлению по охране труда и технике безопасности.

Как передает Report, об этом заявил посол Иордании в Азербайджане Омар Аль-Нахар на 7-ом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

"Иордания, являющаяся связующим звеном между Персидским заливом и Средиземным морем, - естественный партнер Баку, что подтверждается соглашениями об отмене виз и сотрудничестве в энергетической сфере, заключенными в этом году. Мы надеемся, что регулярные авиарейсы между Амманом и Баку вскоре также подтвердят это партнерство", - отметил дипломат.

Посол поблагодарил Азербайджан за председательство в СВМДА, подчеркнув, что Иордания поддерживает консенсус по Бакинской декларации и заявлению по охране труда и технике безопасности.

По словам Омара Аль-Нахара, организация изначально была основана на принципе укрепления доверия посредством последовательных шагов. В этой связи он приветствовал акцент нынешнего саммита на взаимосвязанности и напомнил, что Иордания присоединилась к СВМДА в 2008 году.