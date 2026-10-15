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    Lənkəranda toyuq kəsimi sexinin fəaliyyəti dayandırılıb

    Sağlamlıq
    • 15 oktyabr, 2026
    • 15:55
    Lənkəranda toyuq kəsimi sexinin fəaliyyəti dayandırılıb

    Lənkəran rayonu, Girdəni kəndində yerləşən toyuq kəsimi sexində plandankənar yoxlama keçirilib, fəaliyyəti dayandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, obyektdə qida təhlükəsizliyi sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə əməl olunmadığı aşkarlanıb.

    Baxış zamanı sexin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatından keçmədən qanunsuz fəaliyyət göstərdiyi məlum olub. Həmçinin diri quşların müşayiətedici sənədlərinin olmadığı, antisanitar şəraitdə, baytarlıq-sanitariya nəzarətindən keçmədən kəsiminin aparıldığı, məhsulların etiketlənmədiyi və digər normativ tələblərin pozulduğu müəyyən edilib.

    Faktla bağlı inzibati protokol tərtib edilib, sexin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb və nümunələr götürülərək laborator müayinələrə cəlb edilib.

    Lənkəranda toyuq kəsimi sexinin fəaliyyəti dayandırılıb
    Lənkəranda toyuq kəsimi sexinin fəaliyyəti dayandırılıb
    Lənkəranda toyuq kəsimi sexinin fəaliyyəti dayandırılıb
    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) Toyuq əti Lənkəran
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