Kasım-Jomart Tokayev: Trans-Xəzər Fiber-Optik Kabel Xətti yeni dəhliz növüdür
Xarici siyasət
- 15 oktyabr, 2026
- 15:54
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Trans-Xəzər Fiber-Optik Kabel Xətti beynəlxalq əks-səda doğuracaq çox vacib layihədir.
"Report"un məlumatına görə, bunu Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə birgə Trans-Xəzər Fiber-Optik Kabel Xəttinin onlayn formatda açılışından sonra deyib.
"Bu, yeni dəhliz növüdür. Bu, həqiqətən də sadəcə nəqliyyat dəhlizi deyil, müasir dövrə, rəqəmsallaşma dövrünə uyğun yenilikdir və tamamilə yeni əməkdaşlıq növüdür", - Qazaxıstan Prezidenti deyib.
Касым-Жомарт Токаев: Транскаспийская волоконно-оптическая кабельная линия - коридор нового типа
Tokayev: Trans-Caspian Fiber-Optic Cable is project of international significance
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