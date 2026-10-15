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    Kasım-Jomart Tokayev: Trans-Xəzər Fiber-Optik Kabel Xətti yeni dəhliz növüdür

    Xarici siyasət
    • 15 oktyabr, 2026
    • 15:54
    Kasım-Jomart Tokayev: Trans-Xəzər Fiber-Optik Kabel Xətti yeni dəhliz növüdür

    Trans-Xəzər Fiber-Optik Kabel Xətti beynəlxalq əks-səda doğuracaq çox vacib layihədir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə birgə Trans-Xəzər Fiber-Optik Kabel Xəttinin onlayn formatda açılışından sonra deyib.

    "Bu, yeni dəhliz növüdür. Bu, həqiqətən də sadəcə nəqliyyat dəhlizi deyil, müasir dövrə, rəqəmsallaşma dövrünə uyğun yenilikdir və tamamilə yeni əməkdaşlıq növüdür", - Qazaxıstan Prezidenti deyib.

    İlham Əliyev Kasım-Jomart Tokayev Trans-Xəzər Fiber-Optik Kabel Xətti
    Касым-Жомарт Токаев: Транскаспийская волоконно-оптическая кабельная линия - коридор нового типа
    Tokayev: Trans-Caspian Fiber-Optic Cable is project of international significance
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