Касым-Жомарт Токаев: Транскаспийская волоконно-оптическая кабельная линия - коридор нового типа
Внешняя политика
- 15 октября, 2026
- 16:32
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Транскаспийская волоконно-оптическая кабельная линия - очень важный проект, который, безусловно, будет иметь международное звучание.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после официального открытия в онлайн-формате Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Это коридор нового типа. Это действительно не транспортный коридор, а нечто новое, которое вписывается в современную эпоху, эпоху цифровизации. Это совершенно новый вид сотрудничества", - сказал президент Казахстана.
Kasım-Jomart Tokayev: Trans-Xəzər Fiber-Optik Kabel Xətti yeni dəhliz növüdür
Tokayev: Trans-Caspian Fiber-Optic Cable is project of international significance
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