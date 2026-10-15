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    Касым-Жомарт Токаев: Транскаспийская волоконно-оптическая кабельная линия - коридор нового типа

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 16:32
    Касым-Жомарт Токаев: Транскаспийская волоконно-оптическая кабельная линия - коридор нового типа

    Транскаспийская волоконно-оптическая кабельная линия - очень важный проект, который, безусловно, будет иметь международное звучание.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после официального открытия в онлайн-формате Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    "Это коридор нового типа. Это действительно не транспортный коридор, а нечто новое, которое вписывается в современную эпоху, эпоху цифровизации. Это совершенно новый вид сотрудничества", - сказал президент Казахстана.

    Ильхам Алиев Касым-Жомарт Токаев Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи
    Kasım-Jomart Tokayev: Trans-Xəzər Fiber-Optik Kabel Xətti yeni dəhliz növüdür
    Tokayev: Trans-Caspian Fiber-Optic Cable is project of international significance
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