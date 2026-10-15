Касым-Жомарт Токаев: Транскаспийская волоконно-оптическая кабельная линия - коридор нового типа

Транскаспийская волоконно-оптическая кабельная линия - очень важный проект, который, безусловно, будет иметь международное звучание.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после официального открытия в онлайн-формате Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Это коридор нового типа. Это действительно не транспортный коридор, а нечто новое, которое вписывается в современную эпоху, эпоху цифровизации. Это совершенно новый вид сотрудничества", - сказал президент Казахстана.