AMB "Bank of New York Mellon" ilə əməkdaşlığı dərinləşdirməyi müzakirə edib
Maliyyə
- 15 oktyabr, 2026
- 15:56
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Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) və ABŞ-yə məxsus "Bank of New York Mellon" arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
"Report" AMB-yə istinadən xəbər verir ki, qurumun sədri Taleh Kazımov Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun İllik Toplantılarında iştirak çərçivəsində Amerika bankının icraçı sədr müavini Hani Kablavi ilə görüş keçirib.
Görüşdə ölkəmizdə maliyyə sektorunda izlənən inkişaf dinamikası, tənzimləmə və nəzarət çərçivəsinin müasirləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən əsas təşəbbüslər müzakirə olunub.
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