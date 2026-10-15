ЦБА обсудил углубление сотрудничества с американским банком
Финансы
- 15 октября, 2026
- 16:28
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Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов и исполнительный вице-председатель американского Bank of New York Mellon Хани Каблави обсудили возможности углубления сотрудничества.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
На встрече, состоявшейся на полях Ежегодных собраний Всемирного банка и Международного валютного фонда, были обсуждены динамика развития финансового сектора Азербайджана, а также основные инициативы по модернизации регуляторной и надзорной базы.
AMB "Bank of New York Mellon" ilə əməkdaşlığı dərinləşdirməyi müzakirə edib
Azerbaijan's CBA discusses expanding cooperation with BNY Mellon
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