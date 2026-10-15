ЦБА обсудил углубление сотрудничества с американским банком

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов и исполнительный вице-председатель американского Bank of New York Mellon Хани Каблави обсудили возможности углубления сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

На встрече, состоявшейся на полях Ежегодных собраний Всемирного банка и Международного валютного фонда, были обсуждены динамика развития финансового сектора Азербайджана, а также основные инициативы по модернизации регуляторной и надзорной базы.