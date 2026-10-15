İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Rafinya "Barselona"nın məşqlərinə qayıdıb

    Futbol
    • 15 oktyabr, 2026
    • 15:51
    Rafinya Barselonanın məşqlərinə qayıdıb

    İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçusu Rafinya zədəsini bərpa edərək komandası ilə məşqlərə başlayıb.

    "Report" Kataloniya təmsilçisinin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, braziliyalı futbolçu milli komandaların oyunları ilə bağlı fasilədə yaranan narahatlıqdan sonra ilk dəfə kollektivlə birgə hazırlıqda iştirak edib.

    Baş məşqçi Hans-Diter Flikin rəhbərlik etdiyi hazırlıq prosesinə "Barselona"nın ikinci komandasının üzvü Hamza Əbdülkərim də cəlb olunub. Zədəli Andreas Kristensen və Runi Bardci isə məşqdə iştirak etməyiblər.

    Qeyd edək ki, "Barselona" La Liqanın IX turunda şənbə günü səfərdə "Betis"lə üz-üzə gələcək.

    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    18:39
    Foto
    Binə Atçılıq Mərkəzində cıdır mövsümünə yekun vurulub
    Fərdi
    18:21
    El-Ninyo Kaliforniya sahillərinə tropik balıqları, köpəkbalıqlarını və dəniz ilanlarını gətirib
    Digər ölkələr
    18:17
    Anthropic: Süni intellekt ABŞ iqtisadiyyatını 2030-cu ilədək 44 trilyon dollara çatdıra bilər
    Digər ölkələr
    17:56
    Azərbaycanda 9 ayda 2300 kiloqrama yaxın qızıl istehsal edilib
    Sənaye
    17:53
    Premyer Liqa: "Sabah" səfərdə "Qəbələ"yə qalib gəlib
    Futbol
    17:45
    Ötən gün itkin düşmüş 8 nəfər tapılıb
    Hadisə
    17:43
    Azərbaycanda xırda və iribuynuzlu mal-qaranın sayı açıqlanıb
    Biznes
    17:31
    Azərbaycanda 9 ayda avtomobil nəqliyyatı ilə 1,8 milyarda yaxın sərnişin daşınıb
    İnfrastruktur
    17:29
    Zelenski: Avropa ölkələri "Starlink"ə alternativlər hazırlayırlar
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti