Rafinya "Barselona"nın məşqlərinə qayıdıb
Futbol
- 15 oktyabr, 2026
- 15:51
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İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçusu Rafinya zədəsini bərpa edərək komandası ilə məşqlərə başlayıb.
"Report" Kataloniya təmsilçisinin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, braziliyalı futbolçu milli komandaların oyunları ilə bağlı fasilədə yaranan narahatlıqdan sonra ilk dəfə kollektivlə birgə hazırlıqda iştirak edib.
Baş məşqçi Hans-Diter Flikin rəhbərlik etdiyi hazırlıq prosesinə "Barselona"nın ikinci komandasının üzvü Hamza Əbdülkərim də cəlb olunub. Zədəli Andreas Kristensen və Runi Bardci isə məşqdə iştirak etməyiblər.
Qeyd edək ki, "Barselona" La Liqanın IX turunda şənbə günü səfərdə "Betis"lə üz-üzə gələcək.
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