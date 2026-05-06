Трамп заявил о готовности Ирана заключить мирное соглашение
- 06 мая, 2026
- 21:44
Президент США Дональд Трамп заявил, что новое руководство Ирана хотело бы заключить сделку, однако он не уверен, что стороны смогут прийти к приемлемому для американской стороны соглашению.
Как передает Report, об этом Трамп заявил на мероприятии в Белом доме.
"Мы имеем дело с людьми, которые очень хотят заключить сделку, и посмотрим, смогут ли они заключить сделку, удовлетворяющую нас... Посмотрим, согласятся ли они, а если нет, то вскоре после этого они все равно согласятся", - сказал американский лидер.
