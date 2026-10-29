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    В Каппадокии при обрушении скалы погибли два человека

    В регионе
    • 29 октября, 2026
    • 17:25
    В Каппадокии при обрушении скалы погибли два человека

    В турецкой Каппадокии в результате обрушения скалы-останца у входа в Музей под открытым небом Гёреме погибли два человека, еще один пострадал.

    Как передает Report со ссылкой на A Haber, на место происшествия направлено большое количество бригад скорой медицинской помощи.

    "У нас двое погибших. Пострадавший доставлен в больницу", - заявил губернатор провинции Невшехир Хюсейин Кёк.

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