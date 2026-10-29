В Каппадокии при обрушении скалы погибли два человека
В регионе
- 29 октября, 2026
- 17:25
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В турецкой Каппадокии в результате обрушения скалы-останца у входа в Музей под открытым небом Гёреме погибли два человека, еще один пострадал.
Как передает Report со ссылкой на A Haber, на место происшествия направлено большое количество бригад скорой медицинской помощи.
"У нас двое погибших. Пострадавший доставлен в больницу", - заявил губернатор провинции Невшехир Хюсейин Кёк.
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