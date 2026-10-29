Kapadokiyada qaya uçub, 2 nəfər ölüb, 1 nəfər yaralanıb
Region
- 29 oktyabr, 2026
- 17:26
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Türkiyənin Nevşehir əyalətinin Kapadokiya bölgəsində Görəmə qəsəbəsində açıq hava muzeyinin girişində qayaların çökməsi nəticəsində iki nəfər ölüb, bir nəfər xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, məlumatı "Haber Global" yayıb.
Bildirilib ki, hadisə yerinə jandarma, polis, səhiyyə və axtarış-xilasetmə qrupları göndərilib. Ərazidə fövqəladə hallar üzrə qərargah qurulub.
Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə yerində axtarış-xilasetmə işləri aparılır.
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