В Берлине активисты заблокировали вход в еще один вуз

Активисты в Берлине заблокировали вход в Университет прикладных наук имени Алисы Саломон мебелью и другими предметами.

Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя вуза.

Он стал уже по меньшей мере третьим заблокирванным учебным заведением за два дня. Подобные акции прошли у зданий Гамбургского университета прикладных наук и Института политологии имени Отто Зура при Свободном университете Берлина в среду утром. Обе акции связаны с запланированными на 31 октября молодежными протестами.

"Эта акция расценивается как спонтанное собрание", - отметили в правоохранительных органах.

В акции приняли участие около 100 студентов.

Молодежная инициатива Gen Z regelt призвала ранее в соцсетях к акциям протеста 31 октября в более чем 20 городах Германии, в том числе в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и Гамбурге.