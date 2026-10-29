В поселке Джейранбатан произошло массовое отравление детей попкорном
Происшествия
- 29 октября, 2026
- 16:58
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В поселке Джейранбатан Абшеронского района произошло массовое отравление школьников.
Как сообщает местное бюро Report, в школе №2 поселка Джейранбатан отравились 10 учеников.
По предварительным данным, причиной отравления могло стать употребление попкорна.
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Причина произошедшего выясняется.
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