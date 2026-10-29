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    В поселке Джейранбатан произошло массовое отравление детей попкорном

    Происшествия
    • 29 октября, 2026
    • 16:58
    В поселке Джейранбатан произошло массовое отравление детей попкорном

    В поселке Джейранбатан Абшеронского района произошло массовое отравление школьников.

    Как сообщает местное бюро Report, в школе №2 поселка Джейранбатан отравились 10 учеников.

    По предварительным данным, причиной отравления могло стать употребление попкорна.

    На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Причина произошедшего выясняется.

    Массовое отравление Джейранбатан Пищевое отравление
    Ceyranbatanda 10 şagird zəhərlənib
    MiniBoss
    44 filmi

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