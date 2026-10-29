Ceyranbatanda 10 şagird zəhərlənib
Hadisə
- 29 oktyabr, 2026
- 16:50
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Ceyranbatan qəsəbəsi 2 nömrəli tam orta məktəbin 10 şagirdi zəhərlənib.
"Report"un yerli bürosunun əldə etdiyi məlumata görə, şagirdlərin "popkorn"dan zəhərləndiyi ehtimal olunur.
Hazırda məktəb ərazisinə təcili yardım briqadası cəlb edilib.
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