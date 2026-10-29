В Испании поезд застрял в тоннеле из-за неисправности контактной сети

В Испании скоростной поезд компании Ouigo, следовавший по маршруту Мурсия-Вальядолид, застрял в тоннеле из-за неисправности контактной сети.

Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.

Согласно данным, в поезде находятся 454 человек.

В компании Ouigo заявили о том, что планируется отправка поезда для эвакуации пассажиров, который доставит их до Чамартина. Кроме того, пассажиры получат компенсацию в размере 200% от стоимости билета.

Отметим, что вчера в результате столкновения двух поездов в Толедо погибли 68 человек, 64 пассажира числятся пропавшими без вести. В стране объявили общенациональный траур с 29 по 31 октября.