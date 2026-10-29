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    В Испании поезд застрял в тоннеле из-за неисправности контактной сети

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 17:18
    В Испании поезд застрял в тоннеле из-за неисправности контактной сети

    В Испании скоростной поезд компании Ouigo, следовавший по маршруту Мурсия-Вальядолид, застрял в тоннеле из-за неисправности контактной сети.

    Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.

    Согласно данным, в поезде находятся 454 человек.

    В компании Ouigo заявили о том, что планируется отправка поезда для эвакуации пассажиров, который доставит их до Чамартина. Кроме того, пассажиры получат компенсацию в размере 200% от стоимости билета.

    Отметим, что вчера в результате столкновения двух поездов в Толедо погибли 68 человек, 64 пассажира числятся пропавшими без вести. В стране объявили общенациональный траур с 29 по 31 октября.

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