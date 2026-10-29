В Испании поезд застрял в тоннеле из-за неисправности контактной сети
Другие страны
- 29 октября, 2026
- 17:18
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Испании скоростной поезд компании Ouigo, следовавший по маршруту Мурсия-Вальядолид, застрял в тоннеле из-за неисправности контактной сети.
Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.
Согласно данным, в поезде находятся 454 человек.
В компании Ouigo заявили о том, что планируется отправка поезда для эвакуации пассажиров, который доставит их до Чамартина. Кроме того, пассажиры получат компенсацию в размере 200% от стоимости билета.
Отметим, что вчера в результате столкновения двух поездов в Толедо погибли 68 человек, 64 пассажира числятся пропавшими без вести. В стране объявили общенациональный траур с 29 по 31 октября.
Последние новости
18:44
У самолета рейса Ереван-Минводы возникла техническая неисправность - ОбновленоВ регионе
18:43
Эрдоган на встрече с Мирзиёевым заявил об укреплении ОТГВ регионе
18:38
Азербайджан и Кения обсудили расширение правового сотрудничестваВнешняя политика
18:27
В Загребе представлены достижения Азербайджана в рамках зеленого переходаВнешняя политика
18:22
Лескюр: За 3 месяца ЕС высвободит из запасов более 42 млн баррелей топливаДругие страны
18:10
"Азеристиликтеджхизат" за 9 месяцев увеличил производство тепловой энергии более чем на 4%Энергетика
17:55
В Берлине активисты заблокировали вход в еще один вузДругие страны
17:49
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Королю Испании Филиппу VIВнешняя политика
17:46
World Winners Cup Alanya 2026: Азербайджанский клуб "Марафон" проиграл и в 4-ом матчеФутбол