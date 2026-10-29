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    В Испании 64 человека числятся пропавшими без вести после столкновения поездов

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 13:16
    В Испании 64 человека числятся пропавшими без вести после столкновения поездов

    После столкновния двух поездов в Толедо (Испания) 64 человека числятся пропавшими без вести.

    Как передает Report, об этом сообщает El Pais со ссылкой на гражданскую гвардию.

    "Гражданская гвардия зарегистрировала 64 заявления о пропавших без вести в результате аварии", - говорится в материале.

    Отмечается, что эти данные составлены на основе обращений родственников пассажиров.

    Гражданская гвардия открыла четыре пункта регистрации заявлений о пропавших без вести в Мадриде, Севилье, Кордове и Толедо. Кроме того, сотрудники собирают информацию об особых приметах, наличии шрамов или татуировок, а также берут образцы ДНК ближайших родственников.

    Кроме того сообщается, что медицинскую помощь оказали 98 пассажирам.

    Согласно последним данным, в результате аварии погибли по меньшей мере 68 человек, около 200 получили ранения. В стране объявили общенациональный траур с 29 по 31 октября.

    Среди погибших и пострадавших есть граждане Аргентины, Японии, Филиппин, Южной Кореи и Китая.

    Столкновение поездов Сход с рельсов Траурные мероприятия Испания
    İspaniyada qatarların toqquşması nəticəsində 64 nəfər itkin düşüb
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