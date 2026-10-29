В Испании 64 человека числятся пропавшими без вести после столкновения поездов

После столкновния двух поездов в Толедо (Испания) 64 человека числятся пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщает El Pais со ссылкой на гражданскую гвардию.

"Гражданская гвардия зарегистрировала 64 заявления о пропавших без вести в результате аварии", - говорится в материале.

Отмечается, что эти данные составлены на основе обращений родственников пассажиров.

Гражданская гвардия открыла четыре пункта регистрации заявлений о пропавших без вести в Мадриде, Севилье, Кордове и Толедо. Кроме того, сотрудники собирают информацию об особых приметах, наличии шрамов или татуировок, а также берут образцы ДНК ближайших родственников.

Кроме того сообщается, что медицинскую помощь оказали 98 пассажирам.

Согласно последним данным, в результате аварии погибли по меньшей мере 68 человек, около 200 получили ранения. В стране объявили общенациональный траур с 29 по 31 октября.

Среди погибших и пострадавших есть граждане Аргентины, Японии, Филиппин, Южной Кореи и Китая.