В Испании 64 человека числятся пропавшими без вести после столкновения поездов
- 29 октября, 2026
- 13:16
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После столкновния двух поездов в Толедо (Испания) 64 человека числятся пропавшими без вести.
Как передает Report, об этом сообщает El Pais со ссылкой на гражданскую гвардию.
"Гражданская гвардия зарегистрировала 64 заявления о пропавших без вести в результате аварии", - говорится в материале.
Отмечается, что эти данные составлены на основе обращений родственников пассажиров.
Гражданская гвардия открыла четыре пункта регистрации заявлений о пропавших без вести в Мадриде, Севилье, Кордове и Толедо. Кроме того, сотрудники собирают информацию об особых приметах, наличии шрамов или татуировок, а также берут образцы ДНК ближайших родственников.
Кроме того сообщается, что медицинскую помощь оказали 98 пассажирам.
Согласно последним данным, в результате аварии погибли по меньшей мере 68 человек, около 200 получили ранения. В стране объявили общенациональный траур с 29 по 31 октября.
Среди погибших и пострадавших есть граждане Аргентины, Японии, Филиппин, Южной Кореи и Китая.