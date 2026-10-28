Число погибших при столкновении двух поездов в Испании возросло до 40 человек - Обновлено

По меньшей мере погибли 39 человек в результате столкновения двух поездов в Испании.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Antenne3 со ссылкой на данные Гражданской гвардии.

Также сообщается, что перевернулись по меньшей мере четыре вагона.

По предварительной версии, скоростной поезд Renfe AVE сзади врезался в состав частного оператора Iryo.

13:22

Недалеко от станции Урда в Толедо (Испания) столкнулись два поезда, по меньшей мере погибли 10 человек.

Как передает Report со ссылкой на агентство EFE, об этом сообщила пресс-секретарь правительства Кастилии-Ла-Манчи Эстер Падилья.

Она не исключила, что число погибших и пострадавших может увеличиться, поскольку службы экстренной помощи еще не завершили работу. При этом не уточнила количество пострадавших.

Также сообщается, что премьер-министр Испании Педро Санчес отложил участие в церемонии закрытия во Всемирном саммите по ожирению-2026, чтобы следить за ситуацией после железнодорожной катастрофы в Толедо.

Один из поездов принадлежал компании Renfe, а другой - компании Iryo. Компания Renfe сообщила о том, что движение поездов между Мадридом, Сьюдад-Реалем и Андалусией в настоящее время приостановлено.

По данным медиа, очевидцы сообщают о многочисленных пострадавших и прибытии медицинской помощи.

"Два из участвовавших в аварии вагона сошли с рельсов и упали с насыпи", - отмечают медиа.