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    İspaniyada iki qatarın toqquşması nəticəsində ölənlərin sayı 40-a çatıb - Yenilənib

    Digər ölkələr
    • 28 oktyabr, 2026
    • 13:52
    İspaniyada iki qatarın toqquşması nəticəsində ölənlərin sayı 40-a çatıb - Yenilənib

    İspaniyada qatarların toqquşması nəticəsində ən azı 39 nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Mülki Qvardiyanın məlumatlarına istinadən "Antenne3" telekanalı məlumat yayıb.

    Bununla yanaşı, bildirilib ki, ən azı dörd vaqon aşıb.

    Toledoda (İspaniya) Urda stansiyası yaxınlığında iki qatar toqquşub, ən azı 10 nəfər ölüb.

    "Report" EFE agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kastiliya-La-Mança hökumətinin mətbuat katibi Ester Padilya bildirib.

    Qatarlardan biri "Renfe", digəri isə "Iryo" şirkətinə məxsus olub. "Renfe" şirkəti hazırda Madrid, Syudad-Real və Andalusiya arasında qatarların hərəkətinin dayandırıldığını bildirib.

    Bildirilib ki, xəsarət alanların sayı çoxdur.

    Qeyd edilib ki, vaqonlardan ikisi relsdən çıxıb.

    Qatar qəzası İspaniya
    Video
    Число погибших при столкновении двух поездов в Испании возросло до 40 человек - Обновлено
    Video
    At least 39 dead after high speed rail collision in Spain - Update
    44 filmi
    44 filmi

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