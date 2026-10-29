Азербайджан начал импортировать авокадо из Зимбабве

В январе-августе текущего года Азербайджан импортировал 617 тонн авокадо (свежего или сушеного) на сумму $1,9 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 1,1% и на 5,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

За отчетный период Азербайджан закупил авокадо у Перу, Израиля, Южной Африки, Кении, Ливана и других стран.

В этом году впервые за последние 16 лет поставки осуществлены из Зимбабве (900 кг на сумму $4,32 тыс.).