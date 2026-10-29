Азербайджан начал импортировать авокадо из Зимбабве
АПК
- 29 октября, 2026
- 17:24
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В январе-августе текущего года Азербайджан импортировал 617 тонн авокадо (свежего или сушеного) на сумму $1,9 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 1,1% и на 5,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
За отчетный период Азербайджан закупил авокадо у Перу, Израиля, Южной Африки, Кении, Ливана и других стран.
В этом году впервые за последние 16 лет поставки осуществлены из Зимбабве (900 кг на сумму $4,32 тыс.).
Azərbaycan Zimbabvedən avokado tədarük etməyə başlayıb
Azerbaijan's avocado imports fall 5.5% in value in January–August
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