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    Азербайджан начал импортировать авокадо из Зимбабве

    АПК
    • 29 октября, 2026
    • 17:24
    Азербайджан начал импортировать авокадо из Зимбабве

    В январе-августе текущего года Азербайджан импортировал 617 тонн авокадо (свежего или сушеного) на сумму $1,9 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 1,1% и на 5,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

    За отчетный период Азербайджан закупил авокадо у Перу, Израиля, Южной Африки, Кении, Ливана и других стран.

    В этом году впервые за последние 16 лет поставки осуществлены из Зимбабве (900 кг на сумму $4,32 тыс.).

    Ненефтегазовая продукция Государственный комитет статистики Азербайджана
    Azərbaycan Zimbabvedən avokado tədarük etməyə başlayıb
    Azerbaijan's avocado imports fall 5.5% in value in January–August
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