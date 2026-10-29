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    Azərbaycan Zimbabvedən avokado tədarük etməyə başlayıb

    ASK
    • 29 oktyabr, 2026
    • 17:10
    Azərbaycan Zimbabvedən avokado tədarük etməyə başlayıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan 1,9 milyon ABŞ dolları dəyərində 617 ton avokado (təzə və ya qurudulmuş) idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2025-ci ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 5,5 %, kəmiyyət olaraq – 1,1 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Perudan 1,36 milyon ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 43 % çox) 412 ton (+46 %), İsraildən 174 min ABŞ dolları dəyərində (+2,2 dəfə) 82 ton (+3 dəfə), Cənubi Afrikadan 120 min ABŞ dolları dəyərində (-50 %) 40 ton (-49 %), Keniyadan 78,6 min ABŞ dolları dəyərində (-52 %) 25 ton (-44 %), Livandan 67,6 min ABŞ dolları dəyərində (+0,1 %) 21 ton (+14,1 %) məhsul alıb.

    Bu il son 16 ildə (qeyd: xarici ticarət üzrə açıq istifadədə olan rəsmi statistika 2011-ci ilə kimidir) ilk dəfə olaraq Zimbabvedən tədarük (4,32 min ABŞ dolları dəyərində 0,9 ton) həyata keçirilib.

    Avokado idxalı Dövlət Statistika Komitəsi Peru İsrail Dövləti Cənubi Afrika
    Азербайджан начал импортировать авокадо из Зимбабве
    Azerbaijan's avocado imports fall 5.5% in value in January–August
    44 filmi
    44 filmi

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