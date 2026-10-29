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    В список финисточников Государственного фонда охраны труда вносятся дополнения

    Милли Меджлис
    • 29 октября, 2026
    • 17:44
    В список финисточников Государственного фонда охраны труда вносятся дополнения

    В список финансовых источников Государственного фонда охраны труда предлагается включить добровольные выплаты страховщиков, осуществляющих обязательное страхование от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

    Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в Трудовой кодекс.

    Законопроект обсуждался на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

    Изменения в закон "Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" предусматривают обязательное страхование в установленном законом порядке студентов и учащихся, проходящих производственную практику (обучение), а также добровольцев, участвующих в добровольческой деятельности.

    Кроме того, в список финансовых источников Государственного фонда охраны труда предлагается внести добровольные выплаты страховщиков, осуществляющих обязательное страхование от утраты профессиональной трудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

    В связи с этим предлагается внести изменения в статьи 208 и 221 Трудового кодекса.

    Изменения в Трудовой кодекс Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Несчастный случай
    Dövlət Əməyin Mühafizəsi Fondunun maliyyə mənbələri siyahısına əlavələr edilir
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