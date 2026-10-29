В список финисточников Государственного фонда охраны труда вносятся дополнения

В список финансовых источников Государственного фонда охраны труда предлагается включить добровольные выплаты страховщиков, осуществляющих обязательное страхование от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в Трудовой кодекс.

Законопроект обсуждался на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

Изменения в закон "Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" предусматривают обязательное страхование в установленном законом порядке студентов и учащихся, проходящих производственную практику (обучение), а также добровольцев, участвующих в добровольческой деятельности.

Кроме того, в список финансовых источников Государственного фонда охраны труда предлагается внести добровольные выплаты страховщиков, осуществляющих обязательное страхование от утраты профессиональной трудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В связи с этим предлагается внести изменения в статьи 208 и 221 Трудового кодекса.