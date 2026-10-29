World Winners Cup Alanya 2026: Азербайджанский клуб "Марафон" проиграл и в 4-ом матче

Азербайджанская команда по пляжному футболу "Марафон" потерпела поражение и в четвертом матче турнира World Winners Cup Alanya 2026.

Как сообщает Report, команда, выступившая в группе F, проиграла французской команде Sevenne.

Матч завершился победой соперника со счетом 7:2. Таким образом, "Марафон" завершил турнир на 25-м месте.

Отметим, что "Марафон" в ранее проведенных матчах в группе проиграл китайскому клубу TMS (2:4), украинской команде Sunrise (6:8) и представителю Болгарии "Спартаку" (4:4, п. - 1:3).