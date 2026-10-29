"World Winners Cup Alanya 2026": Azərbaycanın "Marafon" klubu dördüncü matçında da uduzub
Futbol
- 29 oktyabr, 2026
- 17:35
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanın çimərlik futbolu komandası "Marafon" İK "World Winners Cup Alanya 2026" turnirindəki dördüncü matçında da məğlub olub.
"Report"un məlumatına görə, F qrupunda yer alan ölkə təmsilçisi Fransanın "Sevenne" komandasına uduzub.
Matç rəqibin 7:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Beləliklə təmsilçimiz 32 komandanın mübarizə apardığı turniri 25-ci pillədə başa vurub.
Qeyd edək ki, "Marafon" İK qrupda daha əvvəl keçirdiyi görüşlərdə Çinin TMS klubuna (2:4), Ukraynanın "Sunrise" (Kiyev) komandasına (6:8) və Bolqarıstan təmsilçisi "Spartak"a (4:4, p. - 1:3) uduzub.
Son xəbərlər
18:41
Könül Əliyeva "Böyük Dəbilqə" yarışında çempionluq qazanan ilk azərbaycanlı qadın olubFərdi
18:38
Leskyur: Aİ 3 ay ərzində ehtiyatlardan 42 milyon bareldən çox yanacaq çıxaracaqDigər ölkələr
18:36
Foto
Video
Kəsəmən - Göyçənin qədim Azərbaycan yurdlarından biriDaxili siyasət
18:36
Foto
Bakıda keçirilən NATO qiymətləndirilməsi başa çatıbHərbi
18:25
Ərdoğan Mirziyoyevlə görüşdə TDT-nin güclənəcəyini bildiribRegion
18:20
Foto
Azərbaycanla Keniya arasında hüquqi əməkdaşlıq müzakirə olunubXarici siyasət
18:15
Berlində fəallar daha bir ali məktəbin girişini bağlayıblarDigər ölkələr
18:13
Zaqrebdə Azərbaycanın yaşıl keçidin irəlilədilməsindəki nailiyyətləri açıqlanıbXarici siyasət
18:02
"Azəristiliktəchizat" 9 ayda istilik enerjisi istehsalını 4 %-dən çox artırıbEnergetika