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    "World Winners Cup Alanya 2026": Azərbaycanın "Marafon" klubu dördüncü matçında da uduzub

    Futbol
    • 29 oktyabr, 2026
    • 17:35
    World Winners Cup Alanya 2026: Azərbaycanın Marafon klubu dördüncü matçında da uduzub

    Azərbaycanın çimərlik futbolu komandası "Marafon" İK "World Winners Cup Alanya 2026" turnirindəki dördüncü matçında da məğlub olub.

    "Report"un məlumatına görə, F qrupunda yer alan ölkə təmsilçisi Fransanın "Sevenne" komandasına uduzub.

    Matç rəqibin 7:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Beləliklə təmsilçimiz 32 komandanın mübarizə apardığı turniri 25-ci pillədə başa vurub.

    Qeyd edək ki, "Marafon" İK qrupda daha əvvəl keçirdiyi görüşlərdə Çinin TMS klubuna (2:4), Ukraynanın "Sunrise" (Kiyev) komandasına (6:8) və Bolqarıstan təmsilçisi "Spartak"a (4:4, p. - 1:3) uduzub.

    Marafon İK World Winners Cup Alanya 2026
    World Winners Cup Alanya 2026: Азербайджанский клуб "Марафон" проиграл и в 4-ом матче
    44 filmi
    44 filmi

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