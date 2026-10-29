Литва введет всеобщую воинскую повинность для молодежи с 2032 года
- 29 октября, 2026
- 17:39
Будьте в курсе главных новостей!
Литва планирует ввести всеобщую воинскую повинность с 2032 года, увеличив число молодых людей, ежегодно призываемых на военную службу.
Как передает Report со ссылкой на литовские медиа, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Решение о сроках введения всеобщего призыва принял Государственный совет обороны, в состав которого входят политическое и военное руководство страны.
По словам Науседы, женщины смогут проходить военную службу на добровольной основе.
В настоящее время Литва ежегодно призывает в вооруженные силы более 5 тыс. молодых людей. После введения всеобщей воинской повинности это число планируется увеличить примерно до 7,5 тыс. с учетом демографических тенденций и количества молодых людей, признанных негодными к службе по состоянию здоровья.
Президент отметил, что срок до 2032 года позволит стране подготовить необходимую инфраструктуру для размещения большего числа призывников и обучить достаточное количество инструкторов. Кроме того, властям необходимо обеспечить баланс между подготовкой призывников и проведением учебных сборов для резервистов.
"Я считаю, что введение призыва с 2032 года является оптимальным решением", - заявил Науседа.