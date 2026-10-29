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    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Королю Испании Филиппу VI

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2026
    • 17:49
    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Королю Испании Филиппу VI

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Королю Испании Его Величеству Филиппу VI.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Ваше величество,

    Глубоко опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате столкновения пассажирских поездов в провинции Толедо.

    В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Испании, желаю раненым выздоровления".

    Ильхам Алиев Азербайджано-испанские отношения
    İlham Əliyev İspaniya Kralına başsağlığı verib
    President Ilham Aliyev offers condolences to Spain's King Felipe VI
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