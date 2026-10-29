Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Королю Испании Филиппу VI

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Королю Испании Его Величеству Филиппу VI.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше величество,

Глубоко опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате столкновения пассажирских поездов в провинции Толедо.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Испании, желаю раненым выздоровления".