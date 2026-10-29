Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Королю Испании Филиппу VI
Внешняя политика
- 29 октября, 2026
- 17:49
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Королю Испании Его Величеству Филиппу VI.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Ваше величество,
Глубоко опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате столкновения пассажирских поездов в провинции Толедо.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Испании, желаю раненым выздоровления".
İlham Əliyev İspaniya Kralına başsağlığı verib
President Ilham Aliyev offers condolences to Spain's King Felipe VI
Последние новости
18:44
У самолета рейса Ереван-Минводы возникла техническая неисправность - ОбновленоВ регионе
18:43
Эрдоган на встрече с Мирзиёевым заявил об укреплении ОТГВ регионе
18:38
Азербайджан и Кения обсудили расширение правового сотрудничестваВнешняя политика
18:27
В Загребе представлены достижения Азербайджана в рамках зеленого переходаВнешняя политика
18:22
Лескюр: За 3 месяца ЕС высвободит из запасов более 42 млн баррелей топливаДругие страны
18:10
"Азеристиликтеджхизат" за 9 месяцев увеличил производство тепловой энергии более чем на 4%Энергетика
17:55
В Берлине активисты заблокировали вход в еще один вузДругие страны
17:49
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Королю Испании Филиппу VIВнешняя политика
17:46
World Winners Cup Alanya 2026: Азербайджанский клуб "Марафон" проиграл и в 4-ом матчеФутбол