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    İlham Əliyev İspaniya Kralına başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2026
    • 17:28
    İlham Əliyev İspaniya Kralına başsağlığı verib
    İlham Əliyev

    Prezident İlham Əliyev İspaniyanın Kralı Əlahəzrət VI Felipeyə başsağlığı məktubu göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, məktubda deyilir:

    "Əlahəzrət,

    Toledo əyalətində sərnişin qatarlarının toqquşması nəticəsində çox sayda insanın həlak olması və xəsarət alması barədə xəbər bizi son dərəcə kədərləndirdi.

    Bu faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, bütün İspaniya xalqına öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə başsağlığı verir, yaralananlara şəfa diləyirəm".

    İlham Əliyev İspaniya Kralı
    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Королю Испании Филиппу VI
    President Ilham Aliyev offers condolences to Spain's King Felipe VI
    44 filmi
    44 filmi

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