Вэнс заявил, что продовольственные пособия в США получают 186 тыс. умерших
- 06 мая, 2026
- 04:47
Среди получателей продовольственной помощи в США числятся 186 тыс. умерших людей.
Как передает Report, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая в Де-Мойне, штат Айова.
"186 тыс. мертвых людей получают пособия SNAP, 186 тыс. умерших американцев получают талоны на покупку продуктов", - сказал он.
Вэнс также с иронией прокомментировал возможную реакцию СМИ на свое заявление.
"Я действительно считаю, что нам следует отнимать продовольственные талоны у мертвых людей, в этом я виновен", - пошутил вице-президент.
Кроме того, он утверждал, что среди получателей пособий SNAP есть и владельцы автомобилей Lamborghini.
"Полагаю, 95% населения США согласятся, что если вы достаточно зажиточны, чтобы позволить себе Lamborghini, то вы достаточно зажиточны, чтобы не получать от американских граждан пособия SNAP", - добавил Вэнс.