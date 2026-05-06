Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Вэнс заявил, что продовольственные пособия в США получают 186 тыс. умерших

    Другие страны
    • 06 мая, 2026
    • 04:47
    Вэнс заявил, что продовольственные пособия в США получают 186 тыс. умерших

    Среди получателей продовольственной помощи в США числятся 186 тыс. умерших людей.

    Как передает Report, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая в Де-Мойне, штат Айова.

    "186 тыс. мертвых людей получают пособия SNAP, 186 тыс. умерших американцев получают талоны на покупку продуктов", - сказал он.

    Вэнс также с иронией прокомментировал возможную реакцию СМИ на свое заявление.

    "Я действительно считаю, что нам следует отнимать продовольственные талоны у мертвых людей, в этом я виновен", - пошутил вице-президент.

    Кроме того, он утверждал, что среди получателей пособий SNAP есть и владельцы автомобилей Lamborghini.

    "Полагаю, 95% населения США согласятся, что если вы достаточно зажиточны, чтобы позволить себе Lamborghini, то вы достаточно зажиточны, чтобы не получать от американских граждан пособия SNAP", - добавил Вэнс.

    Джей Ди Вэнс Продовольственные товары Соединенные Штаты Америки (США)
    Vens: ABŞ-də 186 min ölü insan ərzaq yardımı alır

    Последние новости

    08:29

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:18

    США поэтапно закроют генконсульство в Пешаваре

    Другие страны
    07:51

    Папа Римский Лев XIV ответил на критику Дональда Трампа

    Религия
    07:24

    Глава МИД Кубы обвинил США в давлении на поставщиков нефти

    Другие страны
    07:10

    В Азербайджане начинается прием детей в первый класс

    Наука и образование
    06:46

    Politico: Во Франции раскритиковали назначение Мулена на пост главы ЦБ

    Другие страны
    06:19

    Трамп предложил переименовать миграционную службу ICE в NICE

    Другие страны
    05:53

    Военные США возобновили подготовку в условиях джунглей в Панаме

    Другие страны
    05:25

    США нанесли удар по судну, связанному с наркотрафиком

    Другие страны
    Лента новостей