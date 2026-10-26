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    Между Грецией и Азербайджаном создается основа для новых коммерческих каналов

    Бизнес
    • 26 октября, 2026
    • 19:27
    Между Грецией и Азербайджаном создается основа для новых коммерческих каналов

    Греческая ассоциация розничной торговли (SELPE) и Союз развития торговых сетей Азербайджана (RNDU) подписали меморандум о взаимодействии, целью которого является усиление торгово-экономического партнерства между двумя странами.

    Как сообщает Report со ссылкой на греческие СМИ, подписание документа состоялось в ходе греческо-азербайджанского бизнес-форума в Афинах в присутствии посла Греции в Азербайджане Марии Папаконстантину.

    Документ был подписан президентом SELPE Костасом Герардосом и главой RNDU Аразом Имановым.

    "Выстраивание партнерских отношений с профильными зарубежными структурами направлено на расширение возможностей нетворкинга для участников ассоциации, облегчение доступа к международной экспертизе и формирование условий для реализации новых деловых инициатив", - говорится в заявлении SELPE.

    Достигнутое соглашение создает институциональную базу для сотрудничества сторон по трем основным направлениям: налаживание прямых контактов между компаниями-членами обеих ассоциаций, обмен знаниями и передовыми практиками, а также совместный анализ актуальных вызовов, с которыми сталкивается современный ритейл на фоне технологической трансформации, изменения потребительских предпочтений и перестройки логистических цепочек.

    "Данное партнерство открывает перспективы для налаживания прямого взаимодействия между греческими производителями, поставщиками и розничными сетями Азербайджана, что формирует фундамент для создания новых коммерческих каналов между рынками обеих стран", - подчеркивается в сообщении.

    Мария Папаконстантину Меморандум о сотрудничестве
    Yunanıstan və Azərbaycan arasında yeni kommersiya kanalları üçün zəmin formalaşır
    44 filmi
    44 filmi

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