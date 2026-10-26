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    Yunanıstan və Azərbaycan arasında yeni kommersiya kanalları üçün zəmin formalaşır

    Biznes
    • 26 oktyabr, 2026
    • 19:47
    Yunanıstan və Azərbaycan arasında yeni kommersiya kanalları üçün zəmin formalaşır

    Yunanıstan Pərakəndə Ticarət Assosiasiyası (SELPE) və Azərbaycan Ticarət Şəbəkələrinin İnkişafı İttifaqı (RNDU) iki ölkə arasında ticari-iqtisadi tərəfdaşlığın gücləndirilməsi məqsədi daşıyan qarşılıqlı fəaliyyət haqqında memorandum imzalayıblar.

    "Report" Yunanıstan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, sənəd Afinada keçirilən Yunanıstan-Azərbaycan biznes forumu çərçivəsində Yunanıstanın Azərbaycandakı səfiri Maria Papakonstantinunun iştirakı ilə imzalanıb.

    Sənəd SELPE-nin prezidenti Kostas Gerardos və RNDU-nun rəhbəri Araz İmanov tərəfindən imzalanıb.

    "Müvafiq xarici strukturlarla tərəfdaşlıq münasibətlərinin qurulması assosiasiya iştirakçıları üçün netvörkinq imkanlarının genişləndirilməsinə, beynəlxalq ekspertizaya çıxışın asanlaşdırılmasına və yeni işgüzar təşəbbüslərin həyata keçirilməsi üçün şəraitin formalaşdırılmasına yönəlib", - SELPE-nin bəyanatında bildirilib.

    Əldə edilmiş razılaşma tərəflərin üç əsas istiqamət üzrə əməkdaşlığı üçün institusional baza yaradır: hər iki assosiasiyanın üzv şirkətləri arasında birbaşa əlaqələrin qurulması, bilik və qabaqcıl təcrübə mübadiləsi, eləcə də texnoloji transformasiya, istehlakçı seçimlərinin dəyişməsi və logistika zəncirlərinin yenidən qurulması fonunda müasir pərakəndə ticarətin üzləşdiyi aktual çağırışların birgə təhlili.

    "Bu tərəfdaşlıq Yunanıstan istehsalçıları, təchizatçıları və Azərbaycanın pərakəndə ticarət şəbəkələri arasında birbaşa qarşılıqlı fəaliyyətin qurulması üçün perspektivlər açır, bu da hər iki ölkənin bazarları arasında yeni kommersiya kanallarının yaradılması üçün təməl formalaşdırır", - məlumatda vurğulanıb.

    Maria K.Papakonstantinu
    Между Грецией и Азербайджаном создается основа для новых коммерческих каналов
    44 filmi
    44 filmi

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