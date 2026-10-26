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    Баку примет международную нефтегазовую конференцию AAPG по Каспийско-Черноморскому региону

    Энергетика
    • 26 октября, 2026
    • 19:04
    Баку примет международную нефтегазовую конференцию AAPG по Каспийско-Черноморскому региону

    В Баку с 19 по 21 апреля 2027 года пройдет международная конференция AAPG Caspian & Black Sea Oil & Gas Conference 2027.

    Как сообщает Report со ссылкой на европейское подразделение Американской ассоциации геологов-нефтяников (AAPG Europe Region), мероприятие объединит топ-менеджеров нефтегазовой отрасли, представителей государственных структур, национальные и международные нефтегазовые компании, инвесторов, а также технических специалистов. Участники обсудят ключевые тренды и перспективы развития нефтегазового сектора в Каспийском и Черноморском регионах.

    С учетом стратегической значимости данных бассейнов для обеспечения региональной и глобальной энергетической безопасности, основное внимание делегатов будет сосредоточено на вопросах развития разведки и добычи (Upstream), в том числе шельфовых проектов, диверсификации экспортной инфраструктуры, нормативно-правового регулирования и геополитических факторов. Кроме того, значительное место в повестке займут темы инвестиционных механизмов, монетизации газовых ресурсов, внедрения инновационных технологий и интеграции решений в рамках энергетического перехода.

    Конференция AAPG Caspian & Black Sea Oil & Gas Conference 2027 будет проходить под девизом "Геологические решения для динамичного будущего энергетики". Программа форума предусматривает проведение технических сессий, практических семинаров и тематической выставки.

    Bakı Xəzər-Qara dəniz regionu üzrə AAPG beynəlxalq neft-qaz konfransına ev sahibliyi edəcək
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