Баку примет международную нефтегазовую конференцию AAPG по Каспийско-Черноморскому региону

В Баку с 19 по 21 апреля 2027 года пройдет международная конференция AAPG Caspian & Black Sea Oil & Gas Conference 2027.

Как сообщает Report со ссылкой на европейское подразделение Американской ассоциации геологов-нефтяников (AAPG Europe Region), мероприятие объединит топ-менеджеров нефтегазовой отрасли, представителей государственных структур, национальные и международные нефтегазовые компании, инвесторов, а также технических специалистов. Участники обсудят ключевые тренды и перспективы развития нефтегазового сектора в Каспийском и Черноморском регионах.

С учетом стратегической значимости данных бассейнов для обеспечения региональной и глобальной энергетической безопасности, основное внимание делегатов будет сосредоточено на вопросах развития разведки и добычи (Upstream), в том числе шельфовых проектов, диверсификации экспортной инфраструктуры, нормативно-правового регулирования и геополитических факторов. Кроме того, значительное место в повестке займут темы инвестиционных механизмов, монетизации газовых ресурсов, внедрения инновационных технологий и интеграции решений в рамках энергетического перехода.

Конференция AAPG Caspian & Black Sea Oil & Gas Conference 2027 будет проходить под девизом "Геологические решения для динамичного будущего энергетики". Программа форума предусматривает проведение технических сессий, практических семинаров и тематической выставки.