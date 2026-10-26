Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Моратинос: Альянс цивилизаций ООН высоко ценит партнерство с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 19:11
    Моратинос: Альянс цивилизаций ООН высоко ценит партнерство с Азербайджаном

    Альянс цивилизаций ООН высоко ценит партнерство с правительством Азербайджана и рассчитывает на успешное проведение 7-го Всемирного форума по межкультурному диалогу.

    Как передает Report, об этом написал высокий представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос в соцсети X по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    "Для меня большая честь быть принятым президентом Ильхамом Алиевым. Я выразил признательность за его неизменную поддержку Альянса цивилизаций ООН, а также за приверженность продвижению межкультурного диалога и укреплению взаимопонимания. Мы высоко ценим наше партнерство с правительством Азербайджана и рассчитываем на успешное проведение 7-го Всемирного форума по межкультурному диалогу", - отметил он.

    Ильхам Алиев Мигель Анхель Моратинос Альянс цивилизаций ООН
    Moratinos: BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı Azərbaycanla tərəfdaşlığı yüksək qiymətləndirir
    Moratinos thanks Aliyev for continued support for UNAOC
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