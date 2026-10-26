Моратинос: Альянс цивилизаций ООН высоко ценит партнерство с Азербайджаном

Альянс цивилизаций ООН высоко ценит партнерство с правительством Азербайджана и рассчитывает на успешное проведение 7-го Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Как передает Report, об этом написал высокий представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос в соцсети X по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Для меня большая честь быть принятым президентом Ильхамом Алиевым. Я выразил признательность за его неизменную поддержку Альянса цивилизаций ООН, а также за приверженность продвижению межкультурного диалога и укреплению взаимопонимания. Мы высоко ценим наше партнерство с правительством Азербайджана и рассчитываем на успешное проведение 7-го Всемирного форума по межкультурному диалогу", - отметил он.