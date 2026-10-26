В Атланте 30-31 октября пройдет встреча глав МИД стран G20

Государственный секретарь США Марко Рубио 30-31 октября проведет в Атланте (штат Джорджия) встречу министров иностранных дел стран G20.

Как передает Report, об этом сообщает Государственный департамент США.

"Под руководством президента Дональда Трампа США возвращают G20 к ее основной экономической миссии, направленной на стимулирование экономического роста, укрепление экономической безопасности и достижение результатов в интересах американского народа", - заявили в Госдепе.

Рубио соберет глав внешнеполитических ведомств стран G20 для развития практического сотрудничества в решении общих экономических проблем и вопросов безопасности.

В ходе встречи США совместно с партнерами по G20 намерены обсудить геополитические кризисы, способствующие возникновению потрясений в мировой экономике, в том числе угрозы свободе судоходства, энергетической и продовольственной безопасности, а также глобальным цепочкам поставок.

В Госдепартаменте отметили, что глобальная безопасность и экономическое процветание неразрывно связаны, а предстоящие обсуждения станут подготовительным этапом к саммиту лидеров G20 под председательством Трампа и рассмотрению более широкой экономической повестки.