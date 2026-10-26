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    В Атланте 30-31 октября пройдет встреча глав МИД стран G20

    Другие страны
    • 26 октября, 2026
    • 19:44
    В Атланте 30-31 октября пройдет встреча глав МИД стран G20

    Государственный секретарь США Марко Рубио 30-31 октября проведет в Атланте (штат Джорджия) встречу министров иностранных дел стран G20.

    Как передает Report, об этом сообщает Государственный департамент США.

    "Под руководством президента Дональда Трампа США возвращают G20 к ее основной экономической миссии, направленной на стимулирование экономического роста, укрепление экономической безопасности и достижение результатов в интересах американского народа", - заявили в Госдепе.

    Рубио соберет глав внешнеполитических ведомств стран G20 для развития практического сотрудничества в решении общих экономических проблем и вопросов безопасности.

    В ходе встречи США совместно с партнерами по G20 намерены обсудить геополитические кризисы, способствующие возникновению потрясений в мировой экономике, в том числе угрозы свободе судоходства, энергетической и продовольственной безопасности, а также глобальным цепочкам поставок.

    В Госдепартаменте отметили, что глобальная безопасность и экономическое процветание неразрывно связаны, а предстоящие обсуждения станут подготовительным этапом к саммиту лидеров G20 под председательством Трампа и рассмотрению более широкой экономической повестки.

    Марко Рубио Большая двадцатка (G20) Соединенные Штаты Америки (США)
    Atlantada oktyabrın 30-31-də G20 ölkələrinin XİN başçılarının görüşü keçiriləcək
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