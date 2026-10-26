Армения рассчитывает на совместные экологические проекты с Азербайджаном

Армения надеется на реализацию трансграничных экологических проектов с Азербайджаном и другими соседними странами после проведения работ по демаркации границы.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил министр окружающей среды Армении, президент COP17 Амбарцум Матевосян на пресс-конференции в Ереване.

"Я очень надеюсь, что не только с Азербайджанской Республикой, но и со всеми нашими соседними странами у нас будет возможность совместно реализовывать трансграничные экологические проекты. Как уже говорилось, такие возможности предоставляются странам в рамках различных фондов, чтобы страны могли представить единый, всеобъемлющий пакет", - отметил Матевосян.

По его словам, после завершения работ по демаркации также появится возможность для решения проблемы восстановления экологических потерь, зафиксированных в предыдущие десятилетия.

Министр подчеркнул важность укрепления мирной повестки и продвижения процесса демаркации границы с Азербайджаном.