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    Армения рассчитывает на совместные экологические проекты с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 19:37
    Армения рассчитывает на совместные экологические проекты с Азербайджаном

    Армения надеется на реализацию трансграничных экологических проектов с Азербайджаном и другими соседними странами после проведения работ по демаркации границы.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил министр окружающей среды Армении, президент COP17 Амбарцум Матевосян на пресс-конференции в Ереване.

    "Я очень надеюсь, что не только с Азербайджанской Республикой, но и со всеми нашими соседними странами у нас будет возможность совместно реализовывать трансграничные экологические проекты. Как уже говорилось, такие возможности предоставляются странам в рамках различных фондов, чтобы страны могли представить единый, всеобъемлющий пакет", - отметил Матевосян.

    По его словам, после завершения работ по демаркации также появится возможность для решения проблемы восстановления экологических потерь, зафиксированных в предыдущие десятилетия.

    Министр подчеркнул важность укрепления мирной повестки и продвижения процесса демаркации границы с Азербайджаном.

    Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Экологический проект
    Ermənistan Azərbaycanla birgə ekoloji layihələr həyata keçirməyə ümid edir
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