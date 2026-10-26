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    Ermənistan Azərbaycanla birgə ekoloji layihələr həyata keçirməyə ümid edir

    Xarici siyasət
    • 26 oktyabr, 2026
    • 19:50
    Ermənistan Azərbaycanla birgə ekoloji layihələr həyata keçirməyə ümid edir

    Ermənistan sərhədin demarkasiyası üzrə işlər aparıldıqdan sonra Azərbaycan və digər qonşu ölkələrlə transsərhəd ekoloji layihələrin həyata keçirilməsinə ümid edir.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin ətraf mühit naziri, COP17-nin prezidenti Ambartsum Matevosyan İrəvanda keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    "Mən çox ümid edirəm ki, təkcə Azərbaycan Respublikası ilə deyil, həm də bütün qonşu ölkələrimizlə transsərhəd ekoloji layihələri birgə həyata keçirmək imkanımız olacaq. Artıq deyildiyi kimi, bu cür imkanlar müxtəlif fondlar çərçivəsində ölkələrə təqdim olunur ki, ölkələr vahid, hərtərəfli paket təqdim edə bilsinlər", - Matevosyan qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, demarkasiya işləri başa çatdıqdan sonra əvvəlki onilliklərdə qeydə alınmış ekoloji itkilərin bərpası probleminin həlli üçün də imkan yaranacaq.

    Nazir sülh gündəliyinin möhkəmləndirilməsinin və Azərbaycanla sərhədin demarkasiyası prosesinin irəlilədilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

    Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sərhədin demarkasiyası Azərbaycanın ekoloji layihələri
    Армения рассчитывает на совместные экологические проекты с Азербайджаном
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