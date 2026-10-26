Суд арестовал еще двух фигурантов дела об убийстве в Хатаинском районе - Обновлено
- 26 октября, 2026
- 18:28
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Бинагадинский районный суд арестовал на четыре месяца еще двух обвиняемых по делу об убийстве 43-летнего Дж.Мирагаева в одном из ресторанов Хатаинского района Баку.
Как сообщает Report, суд удовлетворил представление и ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Эмин Гошгар оглу Рагимов и Эльмар Шуджаат оглу Джафаров привлечены в качестве обвиняемых по статье 120.2.1 Уголовного кодекса Азербайджана.
Срок содержания обоих под стражей установлен в четыре месяца и исчисляется с 24 октября 2026 года.
Убийство произошло в ресторане на улице Генерала Шихлинского. Дж. Мирагаев скончался от ножевых ранений.
Следствие ходатайствует о заключении под стражу еще двух фигурантов дела об убийстве 43-летнего Дж.Мирагаева в ресторане Хатаинского района Баку.
Как сообщает Report, представление об избрании меры пресечения для Эмина Гошгар оглу Рагимова и Эльмара Шуджаат оглу Джафарова направлено в Бинагадинский районный суд.
Оба доставлены в суд. Представление будет рассмотрено в ближайшие часы.
Убийство произошло в одном из ресторанов на улице Генерала Шихлинского. Дж.Мирагаев скончался от ножевых ранений.
Ранее по этому делу 11 человек были заключены под стражу.
По версии следствия, к организации преступления по заранее разработанному плану причастны ранее судимые Рамиль Дадашов, Эльдар Эльдаров, Ахмед Ализаде, Исмаил Кязимов, Гасан Зульфугаров, Фарид Эйюблу и Хайям Сафиханов, а также Микаил Исмаилов, Кямран Эфендиев, Эльвин Сафаров и Эльмар Нуриев.
Все они были задержаны в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных следственной группой Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджана.
Один из арестованных - Ахмед Ализаде - является сыном депутата Милли Меджлиса Арзухана Ализаде.