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    Суд арестовал еще двух фигурантов дела об убийстве в Хатаинском районе - Обновлено

    Происшествия
    • 26 октября, 2026
    • 18:28
    Суд арестовал еще двух фигурантов дела об убийстве в Хатаинском районе - Обновлено

    Бинагадинский районный суд арестовал на четыре месяца еще двух обвиняемых по делу об убийстве 43-летнего Дж.Мирагаева в одном из ресторанов Хатаинского района Баку.

    Как сообщает Report, суд удовлетворил представление и ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

    Эмин Гошгар оглу Рагимов и Эльмар Шуджаат оглу Джафаров привлечены в качестве обвиняемых по статье 120.2.1 Уголовного кодекса Азербайджана.

    Срок содержания обоих под стражей установлен в четыре месяца и исчисляется с 24 октября 2026 года.

    Убийство произошло в ресторане на улице Генерала Шихлинского. Дж. Мирагаев скончался от ножевых ранений.

    Следствие ходатайствует о заключении под стражу еще двух фигурантов дела об убийстве 43-летнего Дж.Мирагаева в ресторане Хатаинского района Баку.

    Как сообщает Report, представление об избрании меры пресечения для Эмина Гошгар оглу Рагимова и Эльмара Шуджаат оглу Джафарова направлено в Бинагадинский районный суд.

    Оба доставлены в суд. Представление будет рассмотрено в ближайшие часы.

    Убийство произошло в одном из ресторанов на улице Генерала Шихлинского. Дж.Мирагаев скончался от ножевых ранений.

    Ранее по этому делу 11 человек были заключены под стражу.

    По версии следствия, к организации преступления по заранее разработанному плану причастны ранее судимые Рамиль Дадашов, Эльдар Эльдаров, Ахмед Ализаде, Исмаил Кязимов, Гасан Зульфугаров, Фарид Эйюблу и Хайям Сафиханов, а также Микаил Исмаилов, Кямран Эфендиев, Эльвин Сафаров и Эльмар Нуриев.

    Все они были задержаны в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных следственной группой Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджана.

    Один из арестованных - Ахмед Ализаде - является сыном депутата Милли Меджлиса Арзухана Ализаде.

    Генеральная прокуратура Азербайджана Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) Умышленное убийство Хатаинский район
    Bakıda deputatın oğlunun iştirak etdiyi qətllə bağlı daha iki nəfər həbs edilib - Yenilənib
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