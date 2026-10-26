Азербайджан и Латвия обсудили расширение торговли и инвестиций

Азербайджан и Латвия обсудили новые возможности для расширения торговли и инвестиционного сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Латвии Нармина Мустафаева написала в X по итогам встречи с директором по внешним связям Латвийской торгово-промышленной палаты Натальей Юшковой.

"Мы обменялись мнениями об укреплении экономического сотрудничества между Азербайджаном и Латвией, развитии более тесных связей между деловыми кругами двух стран, а также поиске новых возможностей в сфере торговли и инвестиций", - отметила Мустафаева.

Посол выразила надежду, что эти возможности удастся преобразовать в практическое сотрудничество.