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    Азербайджан и Латвия обсудили расширение торговли и инвестиций

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 19:10
    Азербайджан и Латвия обсудили расширение торговли и инвестиций

    Азербайджан и Латвия обсудили новые возможности для расширения торговли и инвестиционного сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Латвии Нармина Мустафаева написала в X по итогам встречи с директором по внешним связям Латвийской торгово-промышленной палаты Натальей Юшковой.

    "Мы обменялись мнениями об укреплении экономического сотрудничества между Азербайджаном и Латвией, развитии более тесных связей между деловыми кругами двух стран, а также поиске новых возможностей в сфере торговли и инвестиций", - отметила Мустафаева.

    Посол выразила надежду, что эти возможности удастся преобразовать в практическое сотрудничество.

    Нармина Мустафаева Азербайджано-латвийские отношения
    Azərbaycan-Latviya iqtisadi əməkdaşlığının gücləndirilməsi müzakirə edilib
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