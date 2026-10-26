Азербайджан и Латвия обсудили расширение торговли и инвестиций
Внешняя политика
- 26 октября, 2026
- 19:10
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Азербайджан и Латвия обсудили новые возможности для расширения торговли и инвестиционного сотрудничества.
Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Латвии Нармина Мустафаева написала в X по итогам встречи с директором по внешним связям Латвийской торгово-промышленной палаты Натальей Юшковой.
"Мы обменялись мнениями об укреплении экономического сотрудничества между Азербайджаном и Латвией, развитии более тесных связей между деловыми кругами двух стран, а также поиске новых возможностей в сфере торговли и инвестиций", - отметила Мустафаева.
Посол выразила надежду, что эти возможности удастся преобразовать в практическое сотрудничество.
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