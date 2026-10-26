Azərbaycan-Latviya iqtisadi əməkdaşlığının gücləndirilməsi müzakirə edilib
- 26 oktyabr, 2026
- 18:50
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Azərbaycanın Latviyadakı səfiri Nərminə Mustafayeva bu ölkənin Ticarət və Sənaye Palatasının xarici əlaqələr üzrə direktoru Natalya Juskova ilə görüşüb, tərəflər ölkələr arasında iqtisadi əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, N. Mustafayeva bununla bağlı "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.
"Görüş zamanı Azərbaycan-Latviya iqtisadi əməkdaşlığının gücləndirilməsi, iki ölkənin işgüzar dairələri arasında əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi, eləcə də ticarət və investisiya sahələrində yeni imkanların müəyyənləşdirilməsi barədə fikir mübadiləsi apardıq", - o yazıb.
Qeyd olunub ki, mövcud imkanların konkret əməkdaşlıq layihələrinə çevrilməsi gözlənilir.
Today I visited the Latvian Chamber of Commerce and Industry @LTRK_uznemeji and had a productive meeting with Natalya Juskova, Director of Foreign Affairs. We exchanged views on strengthening #Azerbaijan-#Latvia economic cooperation, fostering closer ties between our business communities, and identifying new opportunities for trade and investment. Looking forward to turning these opportunities into practical cooperation. 🇦🇿 🇱🇻 Photo: LTRK Devids Bizanis— Nermine Mustafayeva (@NermineMustafa2) October 26, 2026