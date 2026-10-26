Meta вслед за Alphabet наращивает финансирование разработок в сфере ИИ

Meta планирует привлечь $35 млрд за счет размещения акций для финансирования разработок в сфере искусственного интеллекта.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом свидетельствуют документы, опубликованные Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Материнская компания Facebook также объявила о планах провести дополнительное размещение акций на сумму до $60 млрд. Сроки этой сделки пока не определены.

Планы по привлечению капитала были представлены через несколько дней после создания Meta нового класса акций без права голоса. В компании заявили, что это обеспечит большую гибкость при поиске финансирования в условиях конкуренции в сфере искусственного интеллекта.

Производители чипов Nvidia, AMD и Broadcom выразили заинтересованность в приобретении предлагаемых Meta обыкновенных акций на общую сумму до $5 млрд. При этом их намерения не являются обязывающими.

Meta активно наращивает расходы на развитие возможностей в области искусственного интеллекта. Инвесторы ожидают подтверждений того, что эти вложения приносят результаты.

Поскольку акции нового класса не предоставляют права голоса, компания сможет выпускать их без ослабления контроля основателя и генерального директора Марка Цукерберга над голосованием.

Ранее материнская компания Google - Alphabet - привлекла $85 млрд путем размещения акций для расширения собственных центров обработки данных, обслуживающих технологии искусственного интеллекта.