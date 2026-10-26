Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик о встрече с генсеком ВТО

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 19:19
    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик о встрече с генсеком ВТО

    На страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик о встрече с генеральным секретарем Всемирной туристской организации Шейхой Ан-Нувейс.

    Report представляет эту публикацию:

    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик о встрече с генсеком ВТО

    Ильхам Алиев
    Видео
    Prezidentin sosial media hesablarında Şeyxa Əl Nuveysi qəbul etməsinə dair videoçarx paylaşılıb
    Видео
    Video of Ilham Aliyev receiving Shaikha Al Nowais shared on his social media accounts
    44 filmi
    MiniBoss

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