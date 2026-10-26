На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик о встрече с генсеком ВТО
Внешняя политика
- 26 октября, 2026
- 19:19
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На страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик о встрече с генеральным секретарем Всемирной туристской организации Шейхой Ан-Нувейс.
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На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик о встрече с генсеком ВТО
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