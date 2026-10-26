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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Prezidentin sosial media hesablarında Şeyxa Əl Nuveysi qəbul etməsinə dair videoçarx paylaşılıb

    Daxili siyasət
    • 26 oktyabr, 2026
    • 19:17
    Prezidentin sosial media hesablarında Şeyxa Əl Nuveysi qəbul etməsinə dair videoçarx paylaşılıb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibi Şeyxa Əl Nuveysi qəbul etməsinə dair videoçarx paylaşılıb.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    Prezidentin sosial media hesablarında Şeyxa Əl Nuveysi qəbul etməsinə dair videoçarx paylaşılıb

    İlham Əliyev Dünya Ticarət Təşkilatı
    Video
    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик о встрече с генсеком ВТО
    Video
    Video of Ilham Aliyev receiving Shaikha Al Nowais shared on his social media accounts
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