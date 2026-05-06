Tramp: ABŞ danışıqlar başa çatanadək Hörmüz boğazından gəmilərin keçidini dayandıracaq
Digər ölkələr
- 06 may, 2026
- 04:39
ABŞ administrasiyası Hörmüz boğazından gəmilərin tranzitini asanlaşdırmaq üçün həyata keçirilən "Project Freedom" (Azadlıq Layihəsi) əməliyyatını müvəqqəti dayandırmaq qərarına gəlib.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu barədə "Truth Social"da yazıb.
Onun sözlərinə görə, qərar İranla razlaşma üzrə danışıqların uğurla başa çatması və sazişin imzalanması ehtimalı barədə daha aydın siqnallar alınan müddətə qədər qəbul edilib.
Tramp qeyd edib ki, bununla bağlı sorğu Pakistan və digər ölkələrdən gəlib.
"Biz qarşılıqlı olaraq razılığa gəldik ki, tam blokada qalacaq, lakin danışıqların başa çatdırılması və sazişin imzalanması üçün " Project Freedom" qısa müddətə dayandırılacaq", - paylaşımdda bildirilir.
Son xəbərlər
08:39
Kubanın XİN rəhbəri ABŞ-ni neft təchizatçılarına təzyiq göstərməkdə təqsirləndiribDigər ölkələr
08:21
Foto
Bakıda 14 istiqamətdə tıxac müşahidə olunurİnfrastruktur
08:16
"Politico": Fransada Mulenin Mərkəzi Bankın sədri təyinatı tənqid olunurDigər ölkələr
07:55
Foto
Tramp ICE İmmiqrasiya Mühafizəsinin adının NICE olmasını təklif edibDigər ölkələr
07:33
ABŞ hərbçiləri yenidən Panamada cəngəllik təliminə başlayıblarDigər ölkələr
07:02
Bu gündən uşaqların I sinfə qəbulu başlayırElm və təhsil
06:37
Vens: ABŞ-də 186 min ölü insan ərzaq yardımı alırDigər ölkələr
06:19
Vuçiç: Məmurlardan şikayətlər almaq üçün portal yaradacağamDigər ölkələr
05:59