İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Tramp: ABŞ danışıqlar başa çatanadək Hörmüz boğazından gəmilərin keçidini dayandıracaq

    Digər ölkələr
    • 06 may, 2026
    • 04:39
    Tramp: ABŞ danışıqlar başa çatanadək Hörmüz boğazından gəmilərin keçidini dayandıracaq

    ABŞ administrasiyası Hörmüz boğazından gəmilərin tranzitini asanlaşdırmaq üçün həyata keçirilən "Project Freedom" (Azadlıq Layihəsi) əməliyyatını müvəqqəti dayandırmaq qərarına gəlib.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu barədə "Truth Social"da yazıb.

    Onun sözlərinə görə, qərar İranla razlaşma üzrə danışıqların uğurla başa çatması və sazişin imzalanması ehtimalı barədə daha aydın siqnallar alınan müddətə qədər qəbul edilib.

    Tramp qeyd edib ki, bununla bağlı sorğu Pakistan və digər ölkələrdən gəlib.

    "Biz qarşılıqlı olaraq razılığa gəldik ki, tam blokada qalacaq, lakin danışıqların başa çatdırılması və sazişin imzalanması üçün " Project Freedom" qısa müddətə dayandırılacaq", - paylaşımdda bildirilir.

    ABŞ-İran danışıqları Donald Tramp Hörmüz boğazı
    Трамп: США прекратят проводить суда через Ормузский пролив до завершения переговоров

    Son xəbərlər

    08:39

    Kubanın XİN rəhbəri ABŞ-ni neft təchizatçılarına təzyiq göstərməkdə təqsirləndirib

    Digər ölkələr
    08:21
    Foto

    Bakıda 14 istiqamətdə tıxac müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    08:16

    "Politico": Fransada Mulenin Mərkəzi Bankın sədri təyinatı tənqid olunur

    Digər ölkələr
    07:55
    Foto

    Tramp ICE İmmiqrasiya Mühafizəsinin adının NICE olmasını təklif edib

    Digər ölkələr
    07:33

    ABŞ hərbçiləri yenidən Panamada cəngəllik təliminə başlayıblar

    Digər ölkələr
    07:02

    Bu gündən uşaqların I sinfə qəbulu başlayır

    Elm və təhsil
    06:37

    Vens: ABŞ-də 186 min ölü insan ərzaq yardımı alır

    Digər ölkələr
    06:19

    Vuçiç: Məmurlardan şikayətlər almaq üçün portal yaradacağam

    Digər ölkələr
    05:59

    ABŞ narkotik qaçaqmalçılığı ilə əlaqəli gəmiyə zərbə endirib, ölənlər var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti