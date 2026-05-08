    Tramp: Meksikanı narkokartellər idarə edir

    Tramp: Meksikanı narkokartellər idarə edir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Meksikada hakimiyyətin faktiki olaraq narkokartellərin əlində olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o Ağ Evdə çıxışında deyib.

    "Meksikanı kartellər idarə edir və başqa heç kim. Kartellər. Onlar sadəcə oranı idarə edirlər", - ABŞ lideri bildirib.

    Trampın sözlərinə görə, sintetik opioid fentanilin ABŞ-yə qeyri-qanuni yolla gətirilməsi məhz bununla izah olunur.

    Bunun fonunda son həftələrdə iki ölkə arasındakı münasibətlərdə yeni gərginlik dalğası müşahidə olunur. Daha əvvəl Tramp narkotik qaçaqmalçılığı ilə mübarizəni aktivləşdirmək məqsədilə ABŞ-nin Meksikanın daxili işlərinə müdaxilə etməyə hazır olduğu barədə faktiki olaraq xəbərdarlıq edib.

    Bundan əlavə, "CBS News" telekanalı mayın 7-də xəbər verib ki, Tramp administrasiyası ABŞ ərazisindəki Meksikanın 53 konsulluq idarəsinin fəaliyyətinə, onların bir hissəsinin mümkün bağlanması ilə, yenidən baxış keçirməyə başlayıb.

    Трамп заявил, что Мексикой управляют наркокартели

