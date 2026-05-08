    Трамп заявил, что Мексикой управляют наркокартели

    Президент США Дональд Трамп заявил, что власть в Мексике фактически находится в руках наркокартелей.

    Как передает Report, об этом он сказал, выступая в Белом доме.

    "Мексикой управляют картели и больше никто. Картели. Они просто управляют ею", - заявил американский лидер.

    По мнению Трампа, именно этим в значительной степени объясняется проблема нелегального ввоза в США синтетического опиоида фентанила.

    На фоне этого в последние недели в отношениях между двумя странами наблюдается новый всплеск напряженности. Ранее Трамп фактически предупредил о готовности США вмешаться во внутренние дела Мексики для активизации борьбы с контрабандой наркотиков.

    Кроме того, телеканал CBS News 7 мая сообщил, что американская администрация начала пересмотр деятельности 53 мексиканских консульских учреждений на территории США с возможным закрытием части из них.

    В Иране пригрозили военным ответом на морскую блокаду со стороны США

    Трамп заявил о договоренности России и Украины о перемирии с 9 по 11 мая

    Трамп заявил, что Мексикой управляют наркокартели

    В Шеки прошло мероприятие на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев и культурные ценности Азербайджана"

    Состоялось совещание, посвященное деятельности центров Гейдара Алиева

    В США вкладыш с Люком Скайуокером продали на аукционе за более чем $730 тыс.

    В Гяндже прошел фестиваль WUF13

    Президент Казахстана прибыл в Москву с рабочим визитом

    В Кении при обрушении шахты по добыче золота погибли не менее 15 человек

