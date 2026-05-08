Трамп заявил, что Мексикой управляют наркокартели

Президент США Дональд Трамп заявил, что власть в Мексике фактически находится в руках наркокартелей.

Как передает Report, об этом он сказал, выступая в Белом доме.

"Мексикой управляют картели и больше никто. Картели. Они просто управляют ею", - заявил американский лидер.

По мнению Трампа, именно этим в значительной степени объясняется проблема нелегального ввоза в США синтетического опиоида фентанила.

На фоне этого в последние недели в отношениях между двумя странами наблюдается новый всплеск напряженности. Ранее Трамп фактически предупредил о готовности США вмешаться во внутренние дела Мексики для активизации борьбы с контрабандой наркотиков.

Кроме того, телеканал CBS News 7 мая сообщил, что американская администрация начала пересмотр деятельности 53 мексиканских консульских учреждений на территории США с возможным закрытием части из них.