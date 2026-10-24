Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы

    Футбол
    • 24 октября, 2026
    • 20:55
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы

    Сборная Азербайджана провела свой первый матч на чемпионате мира и фестивале U-15 в Баку.

    Как сообщает Report, встреча со сборной Тимора-Лесте в Baku Crystal Hall завершилась победой азербайджанских футболистов со счетом 6:0.

    Голы забили Мюшфиг Заманов (2), Юсиф Ализаде, Гасан Махмедов (2) и Асиф Аллахвердизаде.

    Отметим, что чемпионат мира U-15 будет проходить в Говсанском спортивном комплексе и завершится 30 октября, финал пройдет в Baku Crystal Hall.

    Сборная Азербайджана 25 октября в 12:45 сыграет с командой Андорры, в 19:30 - со сборной Австралии. Оба матча пройдут на площадке 10A Говсанского спорткомплекса. Спустя день, 26 октября, сборная в 11:30 встретится с командой Израиля, а в 18:15 - со сборной Гаити.

    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы

    Сборная Азербайджана по футболу Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Фото
    Azərbaycan komandası FIFA U-15 dünya çempionatına böyükhesablı qələbə ilə başlayıb
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