Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы

Сборная Азербайджана провела свой первый матч на чемпионате мира и фестивале U-15 в Баку.

Как сообщает Report, встреча со сборной Тимора-Лесте в Baku Crystal Hall завершилась победой азербайджанских футболистов со счетом 6:0.

Голы забили Мюшфиг Заманов (2), Юсиф Ализаде, Гасан Махмедов (2) и Асиф Аллахвердизаде.

Отметим, что чемпионат мира U-15 будет проходить в Говсанском спортивном комплексе и завершится 30 октября, финал пройдет в Baku Crystal Hall.

Сборная Азербайджана 25 октября в 12:45 сыграет с командой Андорры, в 19:30 - со сборной Австралии. Оба матча пройдут на площадке 10A Говсанского спорткомплекса. Спустя день, 26 октября, сборная в 11:30 встретится с командой Израиля, а в 18:15 - со сборной Гаити.