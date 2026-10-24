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    Дроны атаковали логистический центр Ozon в Омске

    В регионе
    • 24 октября, 2026
    • 20:16
    Дроны атаковали логистический центр Ozon в Омске

    В Омске логистический центр попал под удар БПЛА.

    Как передает Report со ссылкой на российскую прессу, об этом в мессенджере "Макс" сообщил губернатор области Виталий Хоценко.

    По его словам, персонал был оперативно эвакуирован.

    Маркетплейс Ozon сообщил, что пострадавших нет, однако на объекте начался пожар. В компании добавили, что временно не принимают поставки продавцов в этот центр, а уже размещенные в нем сняли с витрины. Сейчас в Ozon перенаправляют логистические маршруты из поврежденного комплекса.

    На месте прилета работают экстренные службы.

    Dronlar Omskdakı "Ozon" logistika mərkəzinə hücum edib
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