Дроны атаковали логистический центр Ozon в Омске
В регионе
- 24 октября, 2026
- 20:16
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В Омске логистический центр попал под удар БПЛА.
Как передает Report со ссылкой на российскую прессу, об этом в мессенджере "Макс" сообщил губернатор области Виталий Хоценко.
По его словам, персонал был оперативно эвакуирован.
Маркетплейс Ozon сообщил, что пострадавших нет, однако на объекте начался пожар. В компании добавили, что временно не принимают поставки продавцов в этот центр, а уже размещенные в нем сняли с витрины. Сейчас в Ozon перенаправляют логистические маршруты из поврежденного комплекса.
На месте прилета работают экстренные службы.
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